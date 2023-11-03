Личка: «Меня устраивает Смолов на позиции «десятки»

Рулевой столичных динамовцев Марцел Личка оценил выступление форварда «Динамо» Фёдора Смолова на позиции «десятки».

«Да, это была не временная мера. Меня Федя на этой позиции устраивает. Мне нравятся его решения, которые он принимает впереди: как он забирает мяч, разворачивается», - говорит Марцел для Legalbet.

Личка пояснил, что не всегда на этой позиции у Смолова всё хорошо и гладко, но Фёдор умеет восстанавливаться после неудачных выступлений или периодов.

Напомним, всего у 33-летнего Смолова в этом сезоне четыре гола и три ассиста в 17 официальных матчах.

В 14 туре РПЛ «Динамо» отправится в гости к «Сочи» на юг.