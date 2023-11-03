Комличенко отказался называть «Ростов» семьёй

Форвард «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос, можно ли считать его клуб семьёй.

«В каком-то смысле — да, но в каком-то — нет. Мы как один сплоченный коллектив. «Семья», наверное, звучит как-то громко. Мне больше нравится слово «коллектив». Хороший и сплочённый», - говорит Комличенко порталу «РБ Спорт».

Напомним, что «Ростов» в последних трёх матчах набрал отличный ход, одержав в них три победы. В грядущем, 14-м туре РПЛ дончане отправятся в гости на Южный Урал, где им предстоит сыграть в «Оренбургом», который долго не может победить. Игра состоится в понедельник, 6 ноября.