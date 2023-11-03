Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Комличенко отказался называть «Ростов» семьёй

03 Ноября 2023 • 22:19 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
1 2.30 X 3.65 2 3.00
06.11 14:00

Форвард «Ростова» Николай Комличенко ответил на вопрос, можно ли считать его клуб семьёй.

«В каком-то смысле — да, но в каком-то — нет. Мы как один сплоченный коллектив. «Семья», наверное, звучит как-то громко. Мне больше нравится слово «коллектив». Хороший и сплочённый», - говорит Комличенко порталу «РБ Спорт».

Напомним, что «Ростов» в последних трёх матчах набрал отличный ход, одержав в них три победы. В грядущем, 14-м туре РПЛ дончане отправятся в гости на Южный Урал, где им предстоит сыграть в «Оренбургом», который долго не может победить. Игра состоится в понедельник, 6 ноября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Николай Комличенко

Новости по матчу

21:15
«Оренбург» вновь проведёт сборы в Турции
20:11
Вратарь «Оренбурга» рассказал, что привнёс в команду Деограсия
16:13
В «Оренбурге» высказались о возможном уходе Веры в «Локомотив»
11:52
Комличенко рассказал о своей мотивации в матче с «Уралом»
11:21
В «Оренбурге» рассказали об интересе к игрокам своей команды
11:12
Оренбург – Ростов: бесплатный прогноз и ставка на матч 6 ноября 2023 года Премьер-лиги России
10:44
Гюрлюк: «Мной интересовался «Манчестер Сити», но я выбрал «Оренбург» 1
00:04
«Оренбург» не может победить при Деограсии почти месяц
17:21
В «Оренбурге» сообщили, что Деограсия точно доработает до конца сезона
11:43
Президент «Оренбурга» Еремякин: «В сфере наших интересов есть несколько футболистов»
19:28
Прохин может покинуть «Ростов»
11:40
Уткин: «Ростов» будет в первой восьмёрке»
23:19
Романцев: «Откровенно желаю «Ростову» удачи»
09:47
Полузащитник «Оренбурга» Башич назвал трёх лучших игроков РПЛ 1
16:53
​«Оренбург» запланировал переговоры с Верой
14:15
Уткин назвал Карпина идеальным тренером 1
13:29
Игрок «Оренбурга» Башич: «Возможно, я останусь в России до конца карьеры»
09:16
Футболист «Ростова» Мелёхин: «Играть против Смолова сложнее, чем против Дзюбы»
Показать ещё
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
25000 ₽ Получить
250 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ОРЕНБУРГ РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
04.11.23 в 16:30
Ахмат Ахмат
Факел Факел
1.82 3.90 4.50
Видео
04.11.23 в 19:00
Балтика Балтика
Зенит Зенит
5.20 4.50 1.62
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Ноября
22:28 · Кубок России
Пименов: «У «Сочи» неплохие шансы пройти дальше, несмотря выезд в Хабаровск»
22:24 · Кубок России
Терёхин не согласен, что «Динамо» не повезло с жеребьёвкой Кубка России
22:19 · Россия. Премьер-лига
Комличенко отказался называть «Ростов» семьёй
22:08 · Россия. Премьер-лига
Минасян: «Краснодару» будет тяжело бороться с «Зенитом»
22:00 · Кубок России
Панченко рассказал, как в «Химках» отреагировали на жеребьёвку Кубка России
21:47 · Кубок России
Руслан Нигматуллин: «Противостояние Игнашевича и «Локомотива» - это интересно»
21:41 · Кубок России
Широков: «Динамо» может обыграть «Зенит», это неудобный для них соперник»
21:36 · Россия. Премьер-лига
Севикян согласен на уход из «Пари НН» только в европейский клуб слухи
21:29 · Россия. Премьер-лига
Бышовец: «Вера точно не помешает «Локомотиву»
21:21 · Россия. Премьер-лига
Мухину отказали в немецкой визе
21:15 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» вновь проведёт сборы в Турции
21:03 · Россия. Премьер-лига
Масалитин высоко оценил работу Юрана
20:46 · Россия. Премьер-лига
​Масалитин: «Матч с Кубой? Ничего страшного»
20:11 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Оренбурга» рассказал, что привнёс в команду Деограсия
20:04 · Россия. Премьер-лига
Широков уверен, что «Краснодар» сможет играть на два фронта
Все новости
Рекомендуем