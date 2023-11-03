Минасян: «Краснодару» будет тяжело бороться с «Зенитом»

Армянский тренер Вардан Минасян оценил шансы «Краснодара» бороться за чемпионство с действующим чемпионом страны – «Зенитом».

«Мне нравится игра «Краснодара», у них сбалансированная команда. Жаль, что теряют очки в матчах, где выглядят лучше. «Краснодару» тяжко на дистанции бороться с «Зенитом» будет. Но шансы на чемпионство у них очень хорошие», - охарактеризовал тренер игру южан для «РБ Спорт».

Напомним, что к 14 туру команды разделяют в турнирной таблице лишь два балла – 28 очков у «быков», а 26 – у питерцев. А в 15 туре «Зенит» примет «Краснодар» в Питере.