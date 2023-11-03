Один из самых ярких игроков «Пари НН» Эдгар Севикян согласен только на то, чтобы продолжить свою дальнейшую карьеру в Европе.

Как сообщает Legalbet, лидер РПЛ в лице «Краснодара» заинтересован в переходе футболиста, представители клуба общались с отцом футболиста по поводу возможного перехода. Однако сам Севикян не хотел бы оставаться в Премьер-лиге. Официальных предложений нижегородцам от «быков» не поступало.

Напомним, что в текущем сезоне у Севикяна набралось уже 19 матчей за команду в РПЛ и Кубке России – в них Эдгар отличился семью забитыми голами. Выходил на поле футболист сборной Армении в каждом из официальных матчей «Пари НН».