Бышовец: «Вера точно не помешает «Локомотиву»

Советский и российский тренер Анатолий Бышовец высказался о слухах, которые сватают игрока «Оренбурга» Лукаса Веру в московский «Локомотив».

«Один из лучших иностранных игроков средней линии в чемпионате России. Его креативность на достаточно высоком уровне, думаю, такой игрок не помешает «Локомотиву», - говорит Бышовец Legalbet, добавив, что аргентинец умеет не только созидать атакам своей команды, но и завершать их.

Ранее о том, что Вера близок к переходу в «Локо», сообщил российский инсайдер Иван Карпов. В «Оренбурге» по поводу возможного ухода футболиста от комментариев воздержались.