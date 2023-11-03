Мухину отказали в немецкой визе

Стало известно, почему 21-летний полузащитник столичного ЦСКА Максим Мухин полетит на операцию на колене в Италию - футболисту отказали в немецкой визе.

Напомним, ранее в пресс-службе ЦСКА ответили, что футболист отправится на лечение не в Германию, а на Апеннины.

«Почему не была выдана виза Германией? Не хотел бы развивать данную тему в повестке, тем более, мы в данном случае не являемся стороной, принимающей решения», - цитирует «РИА Новости» Кирилла Брейдо, директора по коммуникациям «армейцев».

Мухин получил травму крестообразных связок колена в октябрьском матче РПЛ против казанского «Рубина», который прошёл в столице Татарстана в рамках 12 тура и завершился ничьей.