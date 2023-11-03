«Оренбург» вновь проведёт сборы в Турции

«Оренбург» проведёт грядущие зимние сборы в Турции. Об этом рассказал спортивный директор уральского клуба Дмитрий Андреев.

«Планы на зимние сборы намечены - полетим в Турцию, где у нас пройдут три сбора», - говорит Андреев ТАСС.

Напомним, что летние сборы при Иржи Ярошике «Оренбург» также проводил в Турции. Размещались и тренировались игроки на базе «Фенербахче» недалеко от города Болу, что расположен в западной части страны между Стамбулом и Анкарой.

Прямо сейчас «Оренбург» идёт на 14 месте турнирной таблицы РПЛ с 12 очками в активе, отрыв от зоны вылета – лишь один балл.