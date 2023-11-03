Масалитин высоко оценил работу Юрана

Экс-игрок «армейцев» Москвы Валерий Масалитин высоко оценил работу Сергея Юрана у руля нижегородского «Пари НН». Этот клуб можно назвать одним из открытий текущего сезона.

«Он выстроил игру команды и подобрал подходящую тактическую схему. Но самое главное – ему поверили игроки команды. Пусть не всегда им легко, где‑то они отталкиваются от соперника, но, повторюсь, Сергей Николаевич отталкивается от возможностей своей команды, делая результат», - говорит Масалитин RT.

Напомним, что из Кубка России нижегородцы вылетели, заняв четвёртое место в квартете D. Однако в чемпионате России «Пари НН» идёт на шестом месте с 20 очками. Столько же баллов – у столичных «Локомотива» и «Спартака».

В 14 туре «горожане» будут гостить в Москве у московского ЦСКА.