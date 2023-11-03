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​Масалитин: «Матч с Кубой? Ничего страшного»

03 Ноября 2023 • 20:46 Комментировать

Бывший российский нападающий Валерий Масалитин, успевший поиграть в составе таких клубов, как ЦСКА и московский «Спартак», поделился своими мыслями об очередном товарищеском матче российской сборной - игре против сборной Кубы. Он положительно оценивает перспективу проведения такого матча, даже несмотря на то, что речь снова идет о сопернике не самого высокого футбольного уровня.

- Думаю, мало кто знает, на каком месте в рейтинге ФИФА она находится и в какой футбол играет. Но ничего страшного в этом нет. Зато наша команда получила возможность очередной раз собраться, - цитирует слова Масалитина Vprognoze.ru.

Матч со сборной Кубы состоится двадцатого ноября в Волгограде.


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