Вратарь «Оренбурга» рассказал, что привнёс в команду Деограсия

Голкипер «Оренбурга» Андрей Ходанович порассуждал о главном тренере уральской команды – испанце Давиде Деограсии.

«После прихода Деограсии в команде стало больше эмоций. На тренировках стало больше агрессии в подсказах игрокам. Ярошик был более спокойным. Можно сказать, что «Оренбургу» не хватало агрессии», - говорит молодой футболист телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что в первых матчах при Деограсии «Оренбург» показывал неплохие результаты и поднялся в середину турнирной таблицы. Однако последний месяц южноуральцы падают всё ниже и ниже в турнирной таблице, так как не могут одержать победу в трёх матчах Премьер-лиги подряд. В грядущем, 14-м туре РПЛ «Оренбург» примет набравший отличный ход «Ростов».