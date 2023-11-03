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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вратарь «Оренбурга» рассказал, что привнёс в команду Деограсия

03 Ноября 2023 • 20:11 Комментировать
Оренбург
...
Ростов
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06.11 14:00

Голкипер «Оренбурга» Андрей Ходанович порассуждал о главном тренере уральской команды – испанце Давиде Деограсии.

«После прихода Деограсии в команде стало больше эмоций. На тренировках стало больше агрессии в подсказах игрокам. Ярошик был более спокойным. Можно сказать, что «Оренбургу» не хватало агрессии», - говорит молодой футболист телеканалу «Матч ТВ».

Напомним, что в первых матчах при Деограсии «Оренбург» показывал неплохие результаты и поднялся в середину турнирной таблицы. Однако последний месяц южноуральцы падают всё ниже и ниже в турнирной таблице, так как не могут одержать победу в трёх матчах Премьер-лиги подряд. В грядущем, 14-м туре РПЛ «Оренбург» примет набравший отличный ход «Ростов».

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Оренбург Андрей Ходанович Давид Деограсия ещё теги

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