Широков уверен, что «Краснодар» сможет играть на два фронта

Бывший игрок сборной России и «Краснодара» Роман Широков уверен, что «быки» смогут бороться за победу в двух турнирах – Российской премьер-лиге и Кубке России.

«Через Путь регионов они снова смогут дойти до Суперфинала. лавное, чтобы сохранили настрой, как в прошлом году. У них хватит ресурсов и на чемпионат, и на Кубок – потому, что молодая команда с большим запасом сил», - говорит Широков Metaratings.

Напомним, что в минувшем сезоне «Краснодар» едва не стал победителем Кубка, проиграв ЦСКА в «Лужниках» в серии пенальти. В Пути регионов в Кубке России в текущем розыгрыше команда Владимира Ивича встретится с подмосковными «Химками».