Личка прокомментировал нашумевшее отстранение Ндомбеле

Главный тренер столичного «Динамо» Марцел Личка прокомментировал случай, который навёл шороху в мировых спортивных СМИ. Главный тренер стамбульского «Галатасарая» Окан Бурук отстранил от команды полузащитника Танги Ндомбеле за то, что тот позволил съесть себе фаст-фуд после поражения от «Баварии» (1:3) в Лиге чемпионов.

«Я бы тоже быстро разозлился. Понимаю, когда игроки в выходные дни могут покушать чуть-чуть иначе. Футболисты зарабатывают деньги и им надо быть профессионалами», - делится Личка с порталом Sport24, добавляя, что вес является для него очень важным параметром.

Отметим, что ранее Ндомбеле уже доставалось за проблемы с лишним весом.

​«Галатасарай» отстранил Ндомбеле из-за гамбургера