Оласа рассказал, каким клубам отказал до перехода в «Краснодар»

Уругвайский оборонец краснодарских «быков» Лукас Оласа рассказал, в какие клубы мог перейти до собственного перехода в «Краснодар».

«Были у меня предложения до переезда в Краснодар, со мной связывались из «Нанта» и «Олимпиакоса». Однако я больше обратил внимание на «Краснодар» - условия для работы тут выдающиеся, а стадион – просто на топ-уровне», - говорит Оласа порталу Metaratings.

«Нант», в который латиноамериканец мог перейти, выступает в Лиге 1 во Франции. «Олимпиакос» - один из самых популярных клубов Греции.

«Краснодар» после 13 туров РПЛ лидирует в турнирной таблице РПЛ с 28 баллами. Оласа перебрался в состав южан минувшим летом из «Вальядолида».