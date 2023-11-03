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Оласа рассказал, каким клубам отказал до перехода в «Краснодар»

03 Ноября 2023 • 19:55 Комментировать

Уругвайский оборонец краснодарских «быков» Лукас Оласа рассказал, в какие клубы мог перейти до собственного перехода в «Краснодар».

«Были у меня предложения до переезда в Краснодар, со мной связывались из «Нанта» и «Олимпиакоса». Однако я больше обратил внимание на «Краснодар» - условия для работы тут выдающиеся, а стадион – просто на топ-уровне», - говорит Оласа порталу Metaratings.

«Нант», в который латиноамериканец мог перейти, выступает в Лиге 1 во Франции. «Олимпиакос» - один из самых популярных клубов Греции.

«Краснодар» после 13 туров РПЛ лидирует в турнирной таблице РПЛ с 28 баллами. Оласа перебрался в состав южан минувшим летом из «Вальядолида».

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Евро-Футбол.Ру,
Олимпиакос Краснодар Нант Лукас Оласа ещё теги
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