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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Литвинов назвал сильные стороны Агкацева

03 Ноября 2023 • 19:44 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
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05.11 14:00

Бывший защитник «Краснодара», а ныне обороне «Сочи» Вячеслав Литвинов назвал сильные стороны второго голкипера «быков» Станислава Агкацева. Этот молодой вратарь играет в этом сезоне в матчах Кубка России, пока Матвей Сафонов охраняет ворота в рамках РПЛ.

«Агкацев выходит на поле и работает спокойно и уверенно, несмотря ни на что. Он отлично играет ногами, видение поля у него такое же: принимает мяч — и делает передачу», - цитирует Литвинова Sport24.

Всего у Агкацева в текущем сезоне насчитывается шесть матчей в рамках Кубка России – в них он пропустил девять голов, в двух матчах сохранил свои ворота сухими. Вратарю всего 21 год.

«Стас заслуживает больше времени, но я верю: у него все будет хорошо», - добавляет Литвинов.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Станислав Агкацев Вячеслав Литвинов ещё теги

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