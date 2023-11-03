Литвинов назвал сильные стороны Агкацева

Бывший защитник «Краснодара», а ныне обороне «Сочи» Вячеслав Литвинов назвал сильные стороны второго голкипера «быков» Станислава Агкацева. Этот молодой вратарь играет в этом сезоне в матчах Кубка России, пока Матвей Сафонов охраняет ворота в рамках РПЛ.

«Агкацев выходит на поле и работает спокойно и уверенно, несмотря ни на что. Он отлично играет ногами, видение поля у него такое же: принимает мяч — и делает передачу», - цитирует Литвинова Sport24.

Всего у Агкацева в текущем сезоне насчитывается шесть матчей в рамках Кубка России – в них он пропустил девять голов, в двух матчах сохранил свои ворота сухими. Вратарю всего 21 год.

«Стас заслуживает больше времени, но я верю: у него все будет хорошо», - добавляет Литвинов.