Петржела рассказал, почему Соболев слабее Кассьерры

Бывший главный тренер питерского «Зенита», чех Властимил Петржела рассказал, в чём форвард питерцев Матео Кассьерра превосходит нападающего столичного «Спартака» Александра Соболева.

«У Соболева есть талант, но ему мешают проблемы с дисциплиной. Он слабее Кассьерры как нападающий. Александр психологически нестабилен – поэтому не поддерживает высокий уровень игры весь сезон», - говорит Петржела «РБ Спорту».

Напомним, что у Кассьерры в этом сезоне РПЛ 10 забитых голов. Колумбиец – лучший бомбардир своей команды. У Соболева гораздо меньше – лишь в два в рамках Премьер-лиги, ещё три – в Кубке России.