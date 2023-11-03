​Бывший президент «Локомотива» встревожен накануне игры со «Спартаком»

Одним из главных матчей четырнадцатого тура чемпионата России станет встреча между московскими клубами «Спартак» и «Локомотив». Бывший президент «железнодорожников» Николай Наумов испытывает чувство тревоги накануне поединка. Он пояснил, что именно ему не нравится.

- Есть и тревожные ощущения. «Спартак» умеет настраиваться на подобные матчи. Хотя в этом сезоне команда играет нестабильно, но в таком дерби способна блеснуть. А вот «Локомотив», к сожалению, может провалиться, как в недавней встрече с ЦСКА, - цитирует слова Наумова Vprognoze.kz.

Матч состоится пятого ноября, в воскресенье, в 19:30 по московскому времени.