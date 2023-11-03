Рассказов назвал секреты успехов «Крыльев Советов»

В этом сезоне самарские «Крылья Советов» идут непривычно высоко в турнирной таблице РПЛ для себя – на третьем месте. Защитник волжан Николай Рассказов рассказал о причинах успешных выступлений «Крыльев».

«У нашего тренера есть свое видение футбола и из года в год оно почти не меняется. Однако его суть – атакующая, агрессивная игра. Наша команда играет открытый футбол, у нас есть спокойствие, и мы не испытываем запредельного давления», - говорит Рассказов «Спорт-Экспрессу».

«Крылья Советов» перед 14 туров Премьер-лиги движутся на третьем месте в турнирной таблице. В активе команды 22 очка.