Тюкавин: «С Захаряном переписываемся почти каждый день»

Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, что регулярно переписывается с бывшим динамовцем Арсеном Захаряном после того, как тот сменил клуб на «Реал Сосьедад» минувшим летом.

«Связываемся с ним, общаемся - почти каждый день. Сразу написал ему, поздравил [C дебютом в Лиге чемпионов]. Конечно, он рад, мечтал об этом, его мечта воплотилась, он большой молодец, пусть продолжает в том же духе», - говорит Константин «РИА Новости».

Напомним, что Захарян в этом сезоне сыграл за «Реал Сосьедад» в восьми матчах во всех турнирах, однако пока Арсену не удалось отличиться за команду результативным действием.