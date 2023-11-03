Фомин признал, что пока находится не в оптимальной форме

Полузащитник столичного «Динамо» Даниил Фомин рассказал о своём состоянии после травмы.

«Понятно, не в оптимальной готовности, но уже получше. С такими выходами на поле, как вчера, буду только прибавлять», - говорит футболист для «РИА Новости».

Напомним, что вчера в кубковом матче против «Пари НН» Даниил вышел на замену во втором тайме, а в добавленное время сделал филигранный навес на Ярослава Гладышева, который забил победный гол в матче, сделав счёт 2:1.

Получил травму полузащитник в матче сборной России против команды Кении в первом тайме – он состоялся 16 октября.