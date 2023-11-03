Федотов призвал не называть Файзуллаева открытием сезона

Рулевой столичного ЦСКА Владимир Федотов призвал не спешить с тем, чтобы называть полузащитника Аббосбека Файзуллаева открытием сезона Российской премьер-лиги.

«Открытие сезона? Чемпионат только начинается. По нескольким матчам нельзя давать оценку. Вот Месси можно оценивать — восемь «Золотых мячей». А Абосса не отвлекайте ненужной информацией», - говорит Федотов порталу Sport24.

Напомним, что Файзуллаев перебрался в ЦСКА минувшим летом и сейчас стал одним из важных игроков основного состава «армейцев». В своём юном возрасте Аббосбек уже отличается голевыми действиями и часто выходит на поле.

Ранее агент Файзуллаева порассуждал о причинах быстрой адаптации молодого футболиста в новом клубе.