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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Федотов призвал не называть Файзуллаева открытием сезона

03 Ноября 2023 • 18:23 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
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05.11 16:30

Рулевой столичного ЦСКА Владимир Федотов призвал не спешить с тем, чтобы называть полузащитника Аббосбека Файзуллаева открытием сезона Российской премьер-лиги.

«Открытие сезона? Чемпионат только начинается. По нескольким матчам нельзя давать оценку. Вот Месси можно оценивать — восемь «Золотых мячей». А Абосса не отвлекайте ненужной информацией», - говорит Федотов порталу Sport24.

Напомним, что Файзуллаев перебрался в ЦСКА минувшим летом и сейчас стал одним из важных игроков основного состава «армейцев». В своём юном возрасте Аббосбек уже отличается голевыми действиями и часто выходит на поле.

Ранее агент Файзуллаева порассуждал о причинах быстрой адаптации молодого футболиста в новом клубе.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Владимир Федотов Аббосбек Файзуллаев ещё теги

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