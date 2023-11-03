Игнатов ответил, закончена ли для «Спартака» борьба за чемпионство

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов поделился мнением о борьбе команды за чемпионство.

«Есть ли ощущение, что борьба за чемпионство для «Спартака» закончена? В таблицу в конце сезона посмотрим. А так — если будем побеждать в каждой игре, все возможно», — приводит слова 23-летнего футболиста портал «РБ Спорт».

После 13 туров «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 20 очков.

В предстоящем туре чемпионата России «красно-белые» будут гостить у «Локомотива». Встреча состоится в воскресенье, 5 ноября. Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.