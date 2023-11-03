Игнатов — о результатах «Спартака»: «Футбол не прощает ошибок»

Футболист московского «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал последние результаты команды.

Напомним, ранее «красно-белые» проиграли в РПЛ «Факелу» (0:2) и уступили в Кубке России «Краснодару» (2:3).

«Футбол не прощает ошибок, и если мы не забиваем свои моменты, как это было в игре с «Краснодаром», потом нас наказывают», — цитирует Игнатова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне хавбек сыграл в 17 встречах во всех турнирах, в которых стал автором двух забитых мячей и трех ассистов.

Следующим соперником «Спартака» в чемпионате России станет «Локомотив». Дерби запланировано на 5 ноября. Игра должна будет стартовать в 19:30 по столичному времени.