Лучшие противостояния «Спартака» и «Локомотива» в Премьер-лиге

В воскресенье «Локомотив» примет «Спартак», и этот матч обещает стать интересным. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает лучшие противостояния этих команд в истории Премьер-лиги.

Удаление экс-игрока «Локомотива» подвело «Спартак»

В 2017-м команды провели ярчайший матч на «Открытие-Арене». «Спартак» в ранге чемпиона России принимал «Локомотив», который по итогам сезона как раз и отобрал у «красно-белых» золотые медали. Пожалуй, фаворитом матча были подопечные Массимо Карреры, и первый тайм тому был ярким подтверждением. Счёт открыл экс-игрок «Локомотива» Денис Глушаков, а Луис Адриано удвоил преимущество. Казалось, победе «Спартака» ничего не угрожало, но в концовке стартовой половины другой экс-футболист «железнодорожников» Александр Самедов получил красную карточку.

После перерыва «Локомотив» перевернул игру. Баринов сразу после перерыва один мяч отыграл, а в середине тайма Алексей Миранчук результат сравнял. «Спартак» в меньшинстве играл скорее на отбой и держался, но в конце всё же силы хозяев покинули. Коломейцев на 83-й минуте вывел «Локомотив» вперёд, а Фернандеш на 90-й укрепил лидерство подопечных Юрия Сёмина. «Спартак» не сдавался, и Промес успел сократить отставание, но вырвать ничью «красно-белые» уже не смогли.

И хет-трика мало даже для ничьей

Десятью годами ранее команды выдали матч по похожему сценарию. «Спартак» вновь уверенно повёл в счёте – Роман Павлюченко оформил дубль к 20-й минуте. Однако ещё до перерыва «красно-белые» преимущество растеряли, когда голами отметились Питер Одемвингие и Дмитрий Сычёв.

После перерыва Одемвингие оформил дубль и вывел «Локомотив» вперёд в середине тайма, но менее чем через десять минут Роман Павлюченко оформил хет-трик. И всё же остросюжетная игра миром не завершилась. В компенсированное время Малхаз Асатиани принёс победу «Локомотиву». По итогам сезона «Спартак» в борьбе за чемпионство немного отстал от «Зенита» и потом с горечью вспоминал, как в концовках пропускал от ЦСКА и «Локомотива».

Камбэк «Спартака»

Но не только «Локомотив» совершал камбэки. В 2008 году «Спартак» подошёл к матчу в ужасном состоянии, неделей ранее уступив ЦСКА в дерби 1:5. Команда была под невероятным прессом, а болельщики устроили обструкцию игрокам и тренеру. «Локомотив» легко воспользовался ситуацией. Динияр Билялетдинов счёт открыл, а под занавес первого тайма Дмитрий Сычёв увеличил преимущество команды.

Активные болельщики «Спартака» в знак протеста организованно начинали покидать фанатскую трибуну ещё с десятой минуты. После перерыва «красно-белые» взяли себя в руки и стали играть лучше. Роман Павлюченко счёт сократил. Тут же на поле выбежал болельщик, которого подножкой сбил Радослав Ковач, за что получил предупреждение. «Спартак» прибавил, и в компенсированное время Никита Баженов вырвал для своей команды ничью. Правда, тот камбэк не добавил «красно-белым» уверенности. Вскоре «Спартак» был разгромлен киевским «Динамо» в отборе Лиги чемпионов, и Станислав Черчесов был уволен с поста главного тренера.

Бенефис Эменике

Хотя мы выбираем отдельные матчи, но тут стоит выделить именно серию. Сезон-2011/12 был первым при переходе на систему «осень-весна», когда команды провели 44 тура. В октябре тогда заканчивалась первая часть, а потом тут же начинались матчи в восьмёрках. Так получилось, что «Спартак» провёл два матча с «Локомотивом» меньше, чем за месяц. И эти поединки навсегда попали в историю как бенефис Эммануэля Эменике.

29 октября «красно-белые» выиграли 3:0. Нигерийский форвард уже к 15-й минуте оформил дубль, а сразу после перерыва забил и третий мяч. Эменике просто разрывал оборону «железнодорожников», выглядя игроком с другой планеты. Казалось, что к матчу 20 ноября тренерский штаб «Локомотива» придумает противоядие против нападающего, но этого не случилось. К 44-й минуте Эменике вновь оформил дубль, а «Спартак» так и выиграл 2:0.

«Локомотив» вообще не хочет вспоминать противостояния со «Спартаком» в том сезоне. Дело в том, что «железнодорожники» проиграли все четыре матча, не забив в них ни одного гола. Причём в последнем туре «Спартак» не просто победил в Черкизово 2:0, но и отмечал на стадионе соперника выход в Лигу чемпионов.

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Знакомство с Тедеско

В 2019 году «Спартак» проходил очередную смену главного тренера, когда команду только-только возглавил Доменико Тедеско. Первый матч против «Рубина» под руководством немца в исполнении «красно-белых» не был ярким. Во втором Тедеско предстоял матч против «Локомотива», который набрал ход. Подопечные Юрия Сёмина были очевидными фаворитами.

Однако в той игре Тедеско наглядно показал, насколько важна тренерская работа. Немец перестроил игру «Спартака», выпустил трёх центральных защитников, поменял позицию Зелимхана Бакаева и придумал, как использовать Джордана Ларссона на острие атаки. К перерыву на табло горели нули, но после перерыва «Спартак» просто разорвал соперника. Бакаев сделал три голевые передачи, одну из которых замкнул Понсе, а две другие Ларссон. То было прекрасное знакомство с Тедеско, который в следующем сезоне сделает «Спартак» вновь приятным глазу.

Роман Андреев