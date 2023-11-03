Вячеслав Литвинов вспомнил, чем его поразили Берг и Кабелла

Защитник «Сочи», воспитанник академии «Краснодара» Вячеслав Литвинов вспомнил период выступления за «быков» вместе с легионерами Маркусом Бергом и Реми Кабеллой. И рассказал, чем шведский и французский легионер его некогда удивили.

«Берг и Кабелла поразили меня тем, как много работали в зале. Реми вроде весь такой хорошенький, а работал много», - говорит Литвинов Sport24.

Напомним, что Маркус Берг в текущем календарном году завершил карьеру футболиста в родном «Гётеборге». А Кабелла продолжает выступать за клуб Лиги 1 – «Лилль».

Отметил Вячеслав и ещё одного бывшего легионера «быков» - Кристиана Рамиреса.

«Рамирес тоже большой мастер: и в питании разбирается, и сколько языков знает. Пять паспортов у него или сколько?», - добавляет Литвинов.