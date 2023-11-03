Игнатов: «Если дадут — пробью пенальти»

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов высказался о возможном исполнении пенальти.

«У нас есть штатные пенальтисты. Возможно, моя очередь и придет, но пока бьют другие. Если дадут — пробью», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

Футболист отметил, что не был пенальтистом даже во второй команде «красно-белых», ведь там одиннадцатиметровые удары исполнял Степан Оганесян.

В нынешнем сезоне 23-летний Игнатов появился на поле в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет три голевые передачи.

В воскресенье, 5 ноября, «Спартак» встретится с «Локомотивом» в рамках 14-го тура РПЛ. Начало столичного дерби запланировано на 19:30 по мск.