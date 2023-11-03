Игнатов — о возможной отставке Абаскаля: «Вокруг «Спартака» всегда такие разговоры»

Хавбек «Спартака» Михаил Игнатов ответил на вопрос о возможном увольнении главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля.

«Есть ли нервозность? Всегда такие разговоры вокруг «Спартака» были. Я приходил при Каррере, немножечко есть давление. Я уже привык, не обращаю внимания», — приводит слова Игнатова «РБ Спорт».

Испанский специалист является наставником столичного клуба с лета 2022 года. В нынешнем сезоне «красно-белые» набрали 20 очков в 13 турах и занимают седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги.

Действующий трудовой договор Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до середины 2025 года.