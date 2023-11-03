Вячеслав Литвинов: «Галицкому важно, чтобы человек не просто закончил академию»

Воспитанник академии ФК «Краснодар», а ныне защитник «Сочи» Вячеслав Литвинов высказался о Сергее Галицком и его философии. Напомним, что в клубной академии «быков» футболисты не только становятся профессиональными спортсменами, но и обучаются различным дисциплинам.

«Просто Сергею Николаевичу важно, чтобы человек не только закончил школу — а действительно получил образование, стал человеком. Чтобы любил «Краснодар» потом, болел за него, даже если не станет футболистом или покинет академию», - говорит Литвинов в интервью Sport24.

Напомним, что минувшим летом Литвинов стал игроком «Сочи», ранее путь во взрослый футбол он прошёл в академии «быков».