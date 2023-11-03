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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оздоев: «В РПЛ ПАОК боролся бы за чемпионство»

03 Ноября 2023 • 16:57 Комментировать
Олимпиакос
...
ПАОК
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05.11 20:30

Российский хавбек ПАОКа из Салоников Магомед Оздоев полагает, что его команда боролась бы за чемпионство в Российской премьер-лиге, будь она в ней.

«У нас хорошая команда, качественные футболисты, грамотный тренерский штаб. Думаю, что в чемпионате России мы боролись бы за первое место. Первая четверка в Греции — очень сильные команды. Поэтому я не удивлен нашими успехами в Европе», - говорит Магомед «Чемпионату».

Напомним, сейчас ПАОК идёт на четвёртом месте турнирной таблицы греческого национального первенства. В активе команды – 17 очков, отставание от третьего места – три очка, а от первого – пять. В Лиге конференций греки возглавляют свою группу.

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Евро-Футбол.Ру,
ПАОК Магомед Оздоев

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