Наумов: «Вера — неплохое приобретение для «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о возможном переходе полузащитника «Оренбурга» Лукаса Веры в стан «железнодорожников».

«Такой игрок, как Вера всегда пригодится. Он очень квалифицированный полузащитник атакующего плана. Вера — неплохое приобретение. Правильно, что «Локомотив» старается его взять», — цитирует Наумова «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что зимой Вера перейдет в «Локомотив» за три миллиона евро. Контракт аргентинца с «красно-зелеными» будет рассчитан до конца сезона-2026/27.

В предстоящем туре РПЛ «Оренбург» сыграет с «Ростовом», а «Локомотив» встретится со «Спартаком».