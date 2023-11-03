Оласа: «Лично я могу оценить судейство в России только позитивно»

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа высказался о судействе в России.

По мнению уругвайского футболиста, в РПЛ судьи работаю хорошо и крайне редко допускают ошибки.

«Да, бывают моменты, но мы все ошибаемся. Лично я могу оценить судейство в России только позитивно. Арбитры не допускают каких-то грубых ошибок», — цитирует Оласу Metaratings.

Напомним, Оласа перешёл в «Краснодар» минувшим летом из испанского клуба «Реал Вальядолид». В составе «быков» защитник успел провести 13 матчей, в которых он отметился одной результативной передачей.

После 13 туров РПЛ «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Зенит» на два очка.