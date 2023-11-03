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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алонсо заявил, что Кубок России очень важен для «Краснодара»

03 Ноября 2023 • 16:32 Комментировать
Краснодар
...
Крылья Советов
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05.11 14:00

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо ответил на вопрос о значимости Кубка России для кубанского клуба.

«Для «Краснодара» очень важен Кубок! В прошлом году мы были в финале. Кубок — цель, которую ставит перед собой каждый из нас. Есть ли возможности бороться в двух турнирах? В прошлом году мы же смогли», — приводит слова Алонсо Metaratings.

В текущем сезоне парагвайский футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 13 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Кроме того, «быки» смогли выйти в плей-офф Кубка России с третьего места, попав в Путь регионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Хуниор Алонсо

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