Алонсо заявил, что Кубок России очень важен для «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо ответил на вопрос о значимости Кубка России для кубанского клуба.

«Для «Краснодара» очень важен Кубок! В прошлом году мы были в финале. Кубок — цель, которую ставит перед собой каждый из нас. Есть ли возможности бороться в двух турнирах? В прошлом году мы же смогли», — приводит слова Алонсо Metaratings.

В текущем сезоне парагвайский футболист принял участие в 19 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.

После 13 туров «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу РПЛ. Кроме того, «быки» смогли выйти в плей-офф Кубка России с третьего места, попав в Путь регионов.