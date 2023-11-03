Сергей Волков уверен, что Ивич останется в «Краснодаре»

Защитник «Краснодара» Сергей Волков поделился мнением о возможном уходе главного тренера команды Владимира Ивича.

«На сто процентов уверен, что главный тренер не покинет команду до конца сезона. Новости об этом я не читал, в команде это не обсуждали, тренер нам ничего не говорил», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Напомним, 46-летний специалист возглавил «Краснодар» в январе этого года. На текущий момент «быки» лидируют в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своей копилке 28 зачетных баллов.

5 ноября «Краснодар» примет на своем поле «Крылья Советов» в рамках 14-го тура РПЛ. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 14:00 по московскому времени.