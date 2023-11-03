В «Оренбурге» высказались о возможном уходе Веры в «Локомотив»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев ответил на вопрос о возможном трансфере аргентинского футболиста Лукаса Веры в московский «Локомотив».

«Переговоры с «Локомотивом»? Пока не могу ответить на этот вопрос. Могу ли подтвердить интерес «Локомотива»? Не могу», — приводит слова функционера издание «Спорт-Экспресс».

Ранее появилась информация, что в зимнее трансферное окно 26-летний футболист пополнил состав «Локомотива». По данным источника, сумма трансфера составит около трех миллионов евро, а контракт Веры с «железнодорожниками» будет рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне Вера провел 13 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором двух ассистов.