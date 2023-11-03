Шмаров: «Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Шмаров считает, что «Зенит» станет победителем текущего розыгрыша чемпионата России.

По мнению эксперта, на дистанции «Зенит» превосходит все остальные команды лиги за счёт глубины состава и мастерства своих игроков.

«Зенит» станет чемпионом России в этом сезоне. Без шансов. Думаю, «Краснодар» ничего не сможет с этим поделать. Хотя интрига в нынешнем сезоне продержится очень долго», — цитирует Шмарова «Матч ТВ».

После 13 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. Свой следующий матч «сине-бело-голубые» проведут завтра, 4 ноября, против «Балтики». Начало этой встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.