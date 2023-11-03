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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гришин назвал ЦСКА фаворитом в кубковом противостоянии с «Ростовом»

03 Ноября 2023 • 15:55 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
28.11 14:00

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о грядущем противостоянии в 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «армейцы» встретятся с «Ростовом».

Гришин признался, что ожидает увидеть интересное соперничество, в котором ЦСКА будет иметь некоторое преимущество.

«Ростов» — хороший соперник для ЦСКА, в последнее время они пришли в себя, игра наладилась. Тут равное положение, потому что будет два матча, но ЦСКА — фаворит, потому что стабильнее, сильнее и лучше в обороне», — цитирует Гришина «Чемпионат».

Первая игра между «Ростовом» и ЦСКА состоится 28 ноября, а ответная встреча команд запланирована на март следующего года.

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Евро-Футбол.Ру,
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