Гришин назвал ЦСКА фаворитом в кубковом противостоянии с «Ростовом»

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о грядущем противостоянии в 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «армейцы» встретятся с «Ростовом».

Гришин признался, что ожидает увидеть интересное соперничество, в котором ЦСКА будет иметь некоторое преимущество.

«Ростов» — хороший соперник для ЦСКА, в последнее время они пришли в себя, игра наладилась. Тут равное положение, потому что будет два матча, но ЦСКА — фаворит, потому что стабильнее, сильнее и лучше в обороне», — цитирует Гришина «Чемпионат».

Первая игра между «Ростовом» и ЦСКА состоится 28 ноября, а ответная встреча команд запланирована на март следующего года.