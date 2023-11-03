Смородская: «Нынешний ЦСКА без Чалова представить очень трудно»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о нападающем ЦСКА Фёдоре Чалове.

По мнению Смородской, 25-летний Чалов очень хорошо справляется с ролью лидера московской команды.

«Чалов добился ощутимого прогресса за последние два года. Нынешний ЦСКА без него представить очень трудно. Чалов — мотор ЦСКА, он справляется с ролью лидера на все сто процентов», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

В текущем сезоне Чалов провёл за ЦСКА 20 матчей, в которых забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.

В ближайшем 14-м туре РПЛ «армейцы» встретятся с «Пари НН». Этот матч состоится 5 ноября и начнётся он в 16:30 по московскому времени.