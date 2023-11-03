Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера может пополнить состав московского «Локомотива».

Как сообщает известный инсайдер Иван Карпов, «Локомотив» и «Оренбург» вышли на финишную прямую по трансферу 26-летнего игрока. По данным источника, сумма сделки составит примерно три миллиона евро. Отмечается, что Вера уже согласовал условия личного контракта с «железнодорожниками», который будет рассчитан до лета 2027 года. Трансфер состоится уже предстоящей зимой, подытожил журналист.

Вера выступает за «Оренбург» с июля прошлого года. В текущем сезоне игрок провел 13 матчей во всех турнирах, забил один мяч и стал автором двух ассистов.

Трудовой договоры Веры с клубом рассчитан до середины 2024 года.