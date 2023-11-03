Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на некоторые матчи 14-го тура РПЛ.

- «Динамо» на выезде легко одолеет «Сочи»?

- Еще тур назад я бы с уверенностью сказал, что «Динамо» выиграет. Но сейчас сочинцы показывают, что потихоньку выходят из кризиса. Что-то у них начинает получаться. Но «бело-голубые» обладают хорошим составом, поэтому их можно назвать фаворитами этого матча.

- Аутсайдеры будут играть между собой: «Урал» - «Рубин», «Ахмат» - «Факел». Здесь можно ожидать любых исходов или кто-то явно выделяется?

- Мне кажется, что матч «Ахмат» - «Факел» будет стоять особняком с той позиции, что для тренера воронежцев это будет принципиальная игра. Ташуева ведь не так давно уволили из «Ахмата». И это, конечно, наложит на противостояние свой отпечаток. Тут есть интрига: Ташуев знает соперника очень хорошо. Хотя грозненцы играют дома и им некуда отступать. Ромащенко может тоже подвиснуть, если не будет результата. Поэтому жду интересного матча.

Елена Григорьевская