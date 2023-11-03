Агкацев назвал лучших российских вратарей

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев назвал лучших вратарей России, кроме своего одноклубника Матвея Сафонова и голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.

«В «Спартаке» они меняются, кого называть? В «Динамо» так же. Скажу так — Лантратов, Помазун, Латышонок, все в принципе хорошо играют», — сказал Агкацев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Агкацев признался, что симпатизирует вратарям, которые хорошо играют ногами. Среди европейских голкиперов россиянин выделил Эдерсона («Манчестер Сити»), Марк-Андре тер Штегена («Барселона») и Аарона Ремсдейла («Арсенал»).

В текущем сезоне 21-летний Агкацев провёл за «Краснодар» шесть матчей, в которых пропустил девять голов и в двух встречах сохранил свои ворота в неприкосновенности.