Кечинов: «Спартаку» будет сложно реабилитироваться, потому что «Локомотив» набрал неплохой ход

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем столичном дерби между «красно-белыми» и «Локомотивом».

«У «Спартака» есть возможность немного реабилитироваться, но это будет очень сложно. Потому что «Локомотив» набрал неплохой ход. Я думаю, матч будет интересным, но, повторюсь, сложным для «Спартака», — приводит слова Кечинова портал «РБ Спорт».

В преддверии старта 14-го тура Российской премьер-лиги «красно-белые» располагаются на седьмой позиции, имея в своем активе 20 очков. На счету «железнодорожников» столько же баллов, но они уступают команде Гильермо Абаскаля по дополнительным показателям.

Матч «Локомотив» - «Спартак» пройдет в воскресенье, 5 ноября. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.