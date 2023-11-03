Ибрагим Исен, агент нападающего «Оренбурга» Эмирджана Гюрлюка, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о внимании со стороны «Манчестер Сити».

— Да, действительно, «Манчестер Сити» трижды присылал своих скаутов, многие команды были в нем заинтересованы, например, «Вестерло». Мы хотели, прежде всего, чтобы Эмирджан играл и прогрессировал. После разговоров с представителями «Оренбурга» мы приняли решение, что здесь Эмирджан сможет проявить себя и добиться успеха. Чуть позже у нас возник вариант с «Бешикташем», но когда мы даем слово, то не нарушаем его, а мы уже договорились с «Оренбургом». У нас большие цели и мы делаем шаги вперед. Очень важно работать над игрой сзади, и в этом аспекте Эмирджан прогрессирует в России. Если вы хотите играть в большом клубе, то вы должны уметь отрабатывать в защите.

Хочу сказать, что его не интересует слава, алкоголь, курение кальяна и девушки. У него есть собственный мир и собственный путь. Он учится в свободное время и действительно отличается от тех футболистов, с кем я работал. Я им очень горжусь, — сказал агент.

20-летний Гюрлюк выступает за «Оренбург» с июля этого года. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца сезона-2025/26. Портал Transfermarkt оценивает стоимость турецкого игрока в один миллион евро.