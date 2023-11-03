Мостовой: «В РПЛ Сперцян затухнет»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой оценил шансы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна заиграть в Европе.

Эксперт считает, что армянскому футболисту нужно было уезжать из РПЛ ещё минувшим летом. По мнению Мостового, в чемпионате России Сперцян не сможет развиваться.

«Здесь он просто затухнет, вот и всё. Сперцян — талантливый футболист, но ему нужно перейти в европейскую команду, играть там и набираться опыта. Здесь ему тяжело будет в плане развития», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян провёл за «Краснодар» 16 матчей, в которых забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Армении в 15 миллионов евро.