Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от некоторых матчей 14-го тура РПЛ.

- «Балтика» примет «Зенит». Исключаете сенсацию?

- Нет. Понятно, что я отдаю предпочтение «Зениту», хотя в этом сезоне питерцы играют не так убедительно, как в прошлом. Тем не менее, они все равно по качеству игры и уровню исполнителей смотрятся сильнее всех. В команде есть футболисты, которые в одиночку могут решить исход матча.

- ЦСКА примет неуступчивый «Пари НН». К какому результату больше склоняетесь?

- ЦСКА при всем том, что у него недобор игроков и много травмированных, набирает обороты и становится лучше. Поэтому я отдаю предпочтение «армейцам». Сейчас вообще сложилась такая ситуация в таблице, которая дает понять, что есть группа команд, находящихся примерно на одном уровне. И «Пари НН» входит в группу этих команд. Они колючие, уверенные в себе. Поэтому могут и сюрприз преподнести.

Елена Григорьевская