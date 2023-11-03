Кечинов: Травма Промеса — это большая проблема для «Спартака»

Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о возможном отсутствии нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в дерби с «Локомотивом».

Напомним, нидерландец получил травму в игре 12-го тура РПЛ с «Пари НН» и пропустил кубковую встречу с «Краснодаром».

«Это большая проблема. Потому что, когда что-то тяжело складывается, игра не идет, в таких моментах Промес всегда брал на себя бремя лидерства и своей игрой тащил «Спартак», — приводит слова Кечинова «РБ Спорт».

В текущем сезоне 31-летний Промес принял участие в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил пять мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.

Игра 14-го тура РПЛ «Локомотив» - «Спартак» состоится 5 ноября. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по мск.