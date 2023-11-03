Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» сделал прогноз на встречу 14-го тура Премьер-лиги «Краснодар» - «Крылья Советов».

- Еще один матч 14-го тура с приставкой супер – «Краснодар» - «Крылья Советов». Каким видите исход?

- Я бы отдал предпочтение «быкам». Сейчас это более стабильная и сбалансированная команда. Да и по исполнителям она сильнее. Плюс в Краснодар неудобно добираться. Это тоже может сказаться на игре.

- Обе команды любят атаковать. Мы увидим красивый, открытый футбол?

- Я бы не говорил, что «Краснодар» сейчас показывает яркий, красивый футбол. А вот самарцы нацелены на игру в атаку. Особенно на контратаки. У них это получается хорошо. Они могут этим воспользоваться. Но у южан оборона играет очень здорово и надежно.

«Краснодар» и «Крылья Советов» встретятся в воскресенье, стартовый свисток прозвучит в 14:00.

Елена Григорьевская