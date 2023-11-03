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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Спартак» сейчас играет не в свою силу, поэтому спокойно может преподнести сюрприз «Локомотиву» эксклюзив

03 Ноября 2023 • 15:01 Комментировать
Локомотив Москва
...
Спартак Москва
1 2.55 X 3.50 2 2.75
05.11 19:30

Футбольный эксперт Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от главного поединка 14-го тура РПЛ, в котором сыграют «Локомотив» и «Спартак».

- Какой результат в этом матче вас бы удивил?

- Никакой. Все может быть, и прежде всего, со «Спартаком». Обе команды на данном этапе приблизительно равны, поэтому результат предугадать трудно. Могут быть все три исхода.

- Что может выйти на первый план в такой игре и сказаться на результате?

- Эмоциональный фон. Прежде всего, эта касается «Спартака». Но и «Локомотив» может с этим столкнуться. Надо смотреть, насколько «железнодорожники» будут вдохновлены. Например, Дзюбой. Эта команда может давать очень хороший результат, потому что исполнители там собраны приличные. А у «красно-белых» эмоциональный фон не очень хороший, потому что их тренера сейчас все клюют. Все это видят и понимают. У него что-то не получается. Поэтому базовый фон у «Локомотива» будет чуть выше. Но при этом, надо учитывать, что спартаковцы сейчас играют не в свою силу, поэтому спокойно могут преподнести сюрприз.

Матч «Локомотив» - «Спартак» состоится в воскресенье и начнется в 19:30.

Елена Григорьевская

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