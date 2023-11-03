Агкацев: У меня были мысли сменить обстановку, но «Краснодар» не отпустил

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев признался, что думал об уходе из кубанской команды.

«Не отрицаю, у меня были мысли сменить обстановку. Мы общались с руководством «Краснодара». Они понимают, что мне надо уйти, но такая ситуация, что отпустить меня не могут», — заявил Агкацев на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По словам футболиста, президент клуба Сергей Галицкий заявил, что «Краснодар» не может входить в сезон с одним вратарем, ведь если с Сафоновым что-то случится, то его будет некем заменить.

В текущем сезоне 21-летний Агкацев провел шесть матчей в Кубке России, пропустил девять голов и два раза смог оставить свои ворота в неприкосновенности.