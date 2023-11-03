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Пономарёв: «ЦСКА легче было бы играть с «Динамо», чем с «Ростовом»

03 Ноября 2023 • 14:54 Комментировать
Ростов
...
ЦСКА Москва
28.11 14:00

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от противостояния «армейцев» с «Ростовом» в рамках 1/4 финала Кубка России (Пути РПЛ).

По мнению ветерана, в противостоянии с южанами «армейцам» придётся нелегко, так как «Ростов» настроится на этот турнир самым серьёзным образом.  

«ЦСКА было бы легче сыграть с «Динамо». «Ростов» — сложная команда для «армейцев». Тем более «Ростов» находится внизу турнирной таблицы РПЛ. Для них это хороший шанс выиграть Кубок. За этот трофей «Ростов» будет драться», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

Первый матч между ЦСКА и «Ростовом» состоится 28 ноября, а ответная встреча пройдёт уже марте следующего года.

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