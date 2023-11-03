Деменко: «Краснодар» не станет жертвовать Кубком России ради РПЛ»

Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением о предстоящем противостоянии «быков» с «Химками» в 1/4 финала Кубка России Пути регионов.

«Очевидно, что «Краснодар» будет считаться фаворитом в этой дуэли. Но важно понимать, что этот матч будет в марте. А до марта ещё очень много времени и может случиться всякое», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Также эксперт выразил мнение, что «Краснодар» не станет жертвовать Кубком России ради победы в РПЛ. Напомним, что после 13 туров чемпионата страны «быки» возглавляют турнирную таблицу, имея в своём активе 28 набранных очков.

Матч «Химки» — «Краснодар» состоится 12 марта 2024 года в Московской области.