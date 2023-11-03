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Первый тренер Файзуллаева: «Я бы посоветовал Аббосбеку остаться в ЦСКА»

03 Ноября 2023 • 14:25 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Пари НН
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05.11 16:30

Дмитрий Ан, первый тренер вингера ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, высказался о возможном переходе узбекского футболиста в турецкий клуб.

Ранее сообщалось, что зимой Файзуллаев может стать игроком «Фенербахче». По мнению Ана, пока говорить о переходе футболиста в чемпионат Турции преждевременно.

«Я бы посоветовал остаться в ЦСКА, сделать ещё один шаг, вырасти в мастера, которого бы позвали не в Турцию, а сразу в европейский топ-клуб», — цитирует Ана Metaratings.

Напомним, Файзуллаев перешёл в ЦСКА минувшим летом из «Пахтакора». За «армейцев» вингер успел провести 12 матчей, в которых он забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Аббосбек Файзуллаев Дмитрий Ан ещё теги

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